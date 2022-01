Zwei Verletzte: Senioren in Bergedorf geraten aneinander Stand: 17.01.2022 07:01 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt nach einem Streit unter Senioren in Bergedorf. Die Sanitäterinnen und Sanitäter haben einen der Verletzten wiederbelebt.

In einer Wohnung in der Justus-Brinkmann Straße war die Stimmung am Sonntagabend plötzlich gekippt. Es kam zum Streit zwischen zwischen zwei Männern, beide über 60 Jahre alt. Sie hatten gemeinsam mit einer Seniorin Alkohol getrunken. Zunächst beleidigten sich die beiden Kontrahenten, der eine bewarf den anderen mit einem Blumentopf. Dabei erlitt das Opfer Gesichtsverletzungen.

Mann muss wiederbelebt werden

Der Mann wehrte sich und schlug auf den Angreifer ein, so hart dass er zu Boden ging und im Rettungswagen wiederbelebt werden musste. Der Verletzte ist inzwischen außer Lebensgefahr. Auch der andere Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Worum sich die beiden Senioren gestritten haben ist noch nicht geklärt.

