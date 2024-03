Stand: 27.03.2024 20:42 Uhr Zwei Hamburger Grundschulen für Deutschen Schulpreis nominiert

Die Grundschule Kirchdorf in Wilhelmsburg und die Grundschule Lämmersieth in Barmbek gehören beim Deutschen Schulpreis 2024 zu den Top 20 Schulen bundesweit. Insgesamt haben sich mehr als 80 Schulen aus ganz Deutschland beworben. Schulsenatorin Ksenija Bekeris gratulierte am Mittwoch zu der Nominierung. Für die nächste Auswahlrunde werden die Schulen in den kommenden Wochen von einer Jury besucht.

