Stand: 02.08.2020 08:02 Uhr - NDR 90,3

Zwei Frauen bei Wohnungsbrand in Lokstedt verletzt

Im Hamburger Stadtteil Lokstedt sind bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zum Sonntag zwei Frauen verletzt worden. Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr gegen 2.30 Uhr in der obersten Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Oddernskamp ausgebrochen. Feuerwehr-Sprecher Jan Ole Unger sagte, die Feuerwehr habe aus der Brandwohnung zwei Frauen im Alter von 58 und 82 Jahren gerettet. Die 58-Jährige, die sich nicht selbstständig aus dem brennenden Wohnzimmer in Sicherheit bringen konnte, wurde den Angaben zufolge schwer verletzt, sie erlitt lebensgefährliche Verbrennungen und ein Inhalationstrauma. Ihre Mutter wurde mit einem leichten Inhalationstrauma ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes erlitten auch zwei Feuerwehrleute Rauchgasvergiftungen. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.08.2020 | 08:00 Uhr