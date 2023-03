Zwei Fahrbahnabsackungen auf der A7 in Hamburg Stand: 07.03.2023 19:59 Uhr Auf der A7 in Hamburg sind am Dienstag zwei Fahrbahnabsackungen entdeckt worden - eine nördlich und eine südlich der Elbe. In den kommenden Tagen kommt es wegen der Reparaturarbeiten zu erheblichen Einschränkungen auf der Autobahn in Richtung Norden.

Wegen der Absackung nördlich der Elbe in Höhe Bahrenfeld müsse der Verkehr als Sofortmaßnahme in der Nacht zum Mittwoch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark zunächst auf eine Fahrbahn beschränkt werden, teilte die Autobahn GmbH Nord am Dienstag mit.

Weitere nächtliche Sperrungen folgen

Es folgen zwei nächtliche Sperrungen der Fahrbahn zwischen Bahrenfeld und Volkspark in Richtung Norden: Dieser Abschnitt wird von Mittwoch um 21 Uhr bis Donnerstag um 5 Uhr und von Freitag um 21 Uhr bis Sonnabend um 6 Uhr komplett gesperrt.

Umleitung für Autofahrer empfohlen

Autofahrerinnen und Autofahrern wird empfohlen, in diesen Nächten in Othmarschen von der Autobahn abzufahren und der Umleitung zur Wiederauffahrt an der Anschlussstelle Volkspark zu folgen. Tagsüber soll der Verkehr Richtung Norden den Angaben zufolge auf zwei Streifen rollen.

Einschränkungen auch wegen der zweiten Absackung

Auch die Reparatur der Absackung südlich der Elbe zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Waltershof führt laut Autobahn GmbH Nord zu Einschränkungen. Im Bereich Waltershof ist der Hauptverkehrsstreifen Richtung Norden bereits seit Montagnachmittag gesperrt. Bis Donnerstagmorgen kann der Verkehr dort nur über zwei Streifen rollen. Vor allem in der morgendlichen Rushhour dürfte es zu erheblichen Staulagen kommen, so ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord. Ab Donnerstag um 9 Uhr steht bis mindestens 20 Uhr nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung. Erst Freitagmorgen um 6 Uhr soll die dreistreifige Verkehrsführung wieder hergestellt sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau A7 Straßenverkehr