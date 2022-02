Zeugensuche nach zwei Messerangriffen in Hamburg Stand: 13.02.2022 16:38 Uhr Zwei Messerangriffe vom Wochenende beschäftigen die Hamburger Polizei. In Harburg und Winterhude wurden drei junge Männer attackiert und zwei von ihnen lebensgefährlich verletzt. Die Mordkommission sucht Zeugen.

Vor dem Phoenix-Center in Harburg wurde am Samstagabend ein 22 Jahre alter Mann niedergestochen. Gegen 18 Uhr wurde er dort aufgefunden. Zuvor soll es zu einem Streit gekommen sein, berichtete die Polizei. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Mittlerweile ist sein Zustand stabil. In diesem Fall wird nach einem etwa 30 Jahre alten Angreifer mit schulterlangem Haar und Dreitagebart gefahndet.

AUDIO: Polizei sucht Zeugen nach Messerattacken (1 Min) Polizei sucht Zeugen nach Messerattacken (1 Min)

Zwei Verletzte in Winterhude gefunden

Bereits am Freitagabend hatten Passanten im Eppendorfer Stieg, einer kleinen Verbindungsstraße in der Nähe vom Winterhuder Marktplatz, zwei Männer entdeckt, die blutend auf dem Gehweg lagen. Einer der beiden, ein 23-jähriger Mann, hatte nur eine leichte Messerverletzung am Bein. Der andere, ein 22-Jähriger, hatte eine lebensgefährliche Stichwunde. Mehr als 20 Streifenwagen fahndeten erfolglos nach dem Angreifer. Die Mordkommission geht davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten.

