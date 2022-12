Stand: 06.12.2022 15:00 Uhr Zeugensuche nach tödlichem Unfall in Eidelstedt

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Eidelstedt sucht die Hamburger Polizei Zeugen. Eine 68-jährige Frau hatte am Montagnachmittag die Elbgaustraße überqueren wollen - laut Polizei offenbar, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 53 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau. Sie starb später im Krankenhaus. Mithilfe von Zeugenaussagen will die Polizei nachvollziehen können, was genau passiert ist.

