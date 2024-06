Stand: 24.06.2024 17:30 Uhr Zeugensuche nach Leichenfund auf St. Pauli

Die Mordkommission ermittelt nach dem Fund einer Leiche im Stadtteil St. Pauli. Am Sonnabend hatte ein Mann seinen 55-jährigen Nachbarn tot in dessen Wohnung in der Simon-von-Utrecht-Straße gefunden. Da der Tote mehrere sichtbare Verletzungen hatte, geht die Polizei von einer Gewalttat aus - und bittet Menschen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich zu melden.

