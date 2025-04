Kinder- und Jugendgipfel in Hamburg: Verbände fordern mehr Budget Stand: 04.04.2025 13:56 Uhr In Hamburg findet am Freitag der zweite Kinder- und Jugendgipfel statt. Dazu aufgerufen hat ein breites Bündnis verschiedener Organisationen. Sie fordern mehr Investitionen in Projekte für junge Menschen.

Das Motto des Gipfels lautet "Tu was, Hamburg". Das ist durchaus wörtlich als Aufforderung an die Hamburger Politik gemeint. Ziel des Gipfels ist es, mit Politik und Verwaltung über aktuelle Probleme in der Kinder und Jugendarbeit zu diskutieren und gemeinsame Projekte zu entwickeln.

Sozialverbände: Mehr Budget für Jugendhilfe nötig

Organisatoren wie der Sozialverband, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit (aks) befürchten, dass die Budgets für Jugendhilfe, Bildung und Soziales weiter sinken angesichts steigender Ausgaben unter anderem für die Verteidigung. Schon jetzt sei die gesellschaftliche Lage geprägt von einer dramatischen Zunahme sozialer Ungerechtigkeit, sagen sie.

Wohnprojekt für Straßenkinder geplant

Andernfalls müssten womöglich einige Kinder- und Jugendtreffs in der Stadt schließen, befürchten die Organisatoren. Mit der Sozialbehörde sind die Verbände aktuell im Gespräch über ein Wohnprojekt für Straßenkinder.

Bereits auf dem ersten Kinder- und Jugendhilfegipfel im Mai vergangenen Jahres waren mehr Investitionen in den Sozialstaat und eine Verdoppelung des Sozialetats gefordert worden.

Weitere Informationen "Startchancen-Programm": 90 Hamburger Schulen werden gefördert Gefördert werden sollen in der Hansestadt rund 42.000 Kinder und Jugendliche - vor allem aus sozial benachteiligten Haushalten. (04.06.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.04.2025 | 15:00 Uhr