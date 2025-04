Hafencity: Arbeiter wollen gegen Westfield-Center demonstrieren

Stand: 04.04.2025 14:51 Uhr

Die Arbeiten am Westfield-Center in der Hafencity laufen auf Hochtouren. Für die Eröffnung am Dienstag kündigt die Gewerkschaft IG BAU Bauarbeiter-Proteste an - gegen die schlechten Arbeitsbedingungen.