Stand: 16.12.2023 06:14 Uhr Hamburg Towers erkämpfen Sieg gegen Aufsteiger Tübingen

48 Stunden nach ihrem überraschenden Erfolg im Eurocup in London haben die Veolia Towers Hamburg in der Basketball-Bundesliga nachgelegt. Das Premieren-Duell gegen Aufsteiger Tigers Tübingen vor 3.207 Zuschauenden in der Inselparkhalle am Freitagabend entschied die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky nach einem beeindruckenden Comeback noch mit 94:86 (41:48) für sich. Die Hamburger feiern damit im elften Spiel den siebten Sieg. Bester Werfer aufseiten der Hanseaten war William Christmas (21 Punkte).

