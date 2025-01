Stand: 29.01.2025 16:17 Uhr Winterhude: Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Wieder ein schwerer Radunfall in Hamburg: Eine 35-jährige Radfahrerin ist am Dienstagmittag in Winterhude auf der Barmbeker Straße von einem anderen Radfahrer überholt worden. Der berührte dabei die Frau, die stürzte und sich lebensgefährlich am Kopf verletzte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeuginnen und Zeugen. Der 27-jährige Radfahrer, der die Frau überholt hatte, blieb unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.01.2025 | 16:00 Uhr