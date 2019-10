Stand: 04.10.2019 16:06 Uhr

Wilhelmsburger Reichsstraße: Eröffnung wie geplant

Die Einweihung hat schon am Mittwoch stattgefunden, aber die Autos dürfen erst ab Montag auf den verlegten Teil der Wilhelmsburger Reichsstraße. Der Freigabe für den Verkehr steht nichts mehr im Weg. Der Eilantrag von Anwohnern beim Verwaltungsgericht, mit dem die Freigabe der Straße gestoppt werden sollte, hat sich nach Angaben der Anwältin der Kläger erledigt. Der Grund: die von ihnen geforderte Lärmschutzmauer wird jetzt gebaut.

Es ging um Lärmschutz

Die Anwältin, die die vier Anwohner vertritt, sagte NDR 90,3 am Freitag, kurz nachdem der Antrag beim Verwaltungsgericht eingereicht worden sei, seien die ersten Baufahrzeuge angerückt. Die Anwohner wollten die Eröffnung der neuen Autobahn stoppen, weil die versprochenen Lärmschutzwände noch nicht stehen. Zwar waren solche Wände entlang der verlegten Straße gebaut worden. Doch zwischen der parallel verlaufenden Bahntrasse und dem angrenzenden Wohngebiet stand die angekündigte Mauer noch nicht. Die Anwältin hat den Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht nach eigenen Angaben als erledigt erklärt. Ihre Mandanten müssten zwar die Kosten des Verfahrens tragen, ihr Ziel hätten sie aber immerhin erreicht.

B75: Der Freigabe steht nichts mehr im Weg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.10.2019 17:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Die Wilhelmsburger Reichsstraße kann Montag in Betrieb genommen werden. Der Antrag von Anwohnern vorm Verwaltungsgericht, die Freigabe zu stoppen, hat sich erledigt. Elke Spanner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Am Wochenende noch gesperrt

Für den Verkehr soll der rund 4,6 Kilometer lange neue Abschnitt, der jetzt offiziell Bundesstraße 75 heißt, am Montag um 5 Uhr freigegeben werden. Bevor die täglich bis zu 60.000 Fahrzeuge die neue vierspurige Verkehrsader mit Standstreifen und breiterer Fahrbahn nutzen können, gibt es jedoch eine Sperrung: Um die Spuren zu verlegen, ist die Wilhelmsburger Reichsstraße seit Freitagmorgen bis Montagmorgen dicht.

Die neue B75 in Wilhelmsburg vor der Freigabe NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.10.2019 19:30 Uhr Bevor die Autofahrer ab Montagfrüh die B75 in Hamburg-Wilhelmsburg nutzen können, bleibt die neue Trasse am Wochenende gesperrt. Tobias Überall erklärt die Umleitungen und Neuerungen.







2,57 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Umleitungen eingerichtet

Die Umleitungen verlaufen in beiden Richtungen der Wilhelmsburger Reichsstraße großräumig über die A255, A1 und über die Anschlussstelle der A253 HH-Neuland. Wer aus dem Süden nach Wilhelmsburg will, sollte ab der Anschlussstelle HH-Georgswerder der Umleitungsbeschilderung U4 über die Harburger Chaussee, Hafenrandstraße, bei der Wollkämmerei und Mengestraße folgen. In Fahrtrichtung Norden mit dem Ziel Wilhelmsburg empfiehlt sich eine Umleitung über die A1 Anschlussstelle Stillhorn, die Kornweide, Otto-Brenner-Straße und Mengestraße.

Fahrt im Zeitraffer: Die neue B75 in Wilhelmsburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.10.2019 17:00 Uhr Für Autofahrer wird die neue B75, die verlegte Wilhelmsburger Reichsstraße, erst ab Montag befahrbar sein. NDR 90,3 hatte schon zuvor die Gelegenheit, das neue Teilstück zu testen.







3,64 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.10.2019 | 17:00 Uhr