Stand: 06.09.2024 07:19 Uhr Wilhelmsburg: Motorradfahrer nach Kollision mit E-Bike schwer verletzt

In Wilhelmsburg ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall am späten Donnerstagabend lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Hamburger Polizei war er gegen 22.30 Uhr auf der Straße Jenerseitedeich mit einem E-Bike-Fahrer zusammengestoßen. Der Motorradfahrer trug bei dem Unfall keinen Helm. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Radfahrer wurde an den Beinen verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.09.2024 | 07:00 Uhr