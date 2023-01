Wilhelmsburg: Angler holt Leichenteile aus dem Wasser Stand: 15.01.2023 19:01 Uhr Ein Angler hat am Sonntagvormittag im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg Leichenteile entdeckt. Die Mordkommission der Polizei ermittelt.

Nach Angaben der Polizei zog der Angler auf Höhe der Brücke Buscher Weg/Vogelhüttendeich gegen 11 Uhr eine Tüte, aus der Knochenteile ragten, aus dem Wasser. Die Tüte löste sich und ging wieder unter. Danach verständigte der Mann die Polizei.

Taucher der Polizei finden weitere Leichenteile

Beamtinnen und Beamte der Mordkommission sowie Polizeitaucher rückten an. Die Taucher holten mehrere mit menschlichen Überresten gefüllte Tüten aus dem Ernst-August-Kanal, Kriminaltechnikerinnen und -techniker in weißen Schutzanzügen nahmen die Tüten in Empfang und sicherten weitere Spuren. Auch ein Frauenschuh soll gefunden worden sein.

Hintergründe noch unklar

Noch unklar ist, wie lange die Leichenteile im Wasser gelegen haben und von wem sie stammen. Das soll nun die Rechtsmedizin klären. Die Mordkommission ermittelt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.01.2023 | 19:30 Uhr