Wie der Hamburger Einzelhandel Energie einsparen will Stand: 09.08.2022 13:11 Uhr Wie sie Stadt Hamburg Energie einsparen will, soll in einer Woche bekanntgegeben werden. Die Behörden arbeiten gerade ein Konzept aus. Aber auch der Einzelhandel in der Stadt befasst sich schon eine Weile mit dem Thema.

Laut Jörg Harengerd, dem Center-Manager der Europa-Passage, wird dort schon seit Jahren darauf geachtet Energie einzusparen. Die Beleuchtung werde reduziert - in einem Maße, in dem sich Besucherinnen und Besucher aber trotzdem noch wohlfühlen. Die Aufzüge seien nicht mehr im Dauerbetrieb und die Fahrzeiten sind angepasst. Außerdem wird das Center an sich demnach von der Luft aus den Shops belüftet und gekühlt. Darum stehen die Türen der Geschäfte während der Öffnungszeiten offen. Mit all diesen Maßnahmen kann die Europa-Passage laut Harengerd jedes Jahr eine fünfstellige Summe beim Verbrauch einsparen.

Schaufenster werden weniger stark ausgeleuchtet

Auch anderen Shopping-Center der ECE Group - die Hamburger Meile, das Billstedt-Center, das Alstertal-Einkaufszentrum, das Phoenix-Center und das Elbe-Einkaufszentrum - sparen so Energie. Und auch die vier Hamburger Filialen von Peek & Cloppenburg versuchen schon länger Energie einzusparen. Dort wurden nach Aussagen des Unternehmens fünfzig Prozent aller Leuchten aus den Geschäften entfernt und auch die Schaufenster sind weniger stark beleuchtet.

