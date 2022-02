Wie Hamburgs Wirtschaft mit Russland und der Ukraine verbunden ist Stand: 22.02.2022 13:45 Uhr Auch in Hamburg wird genau verfolgt, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt und welche Sanktionen gegen Russland noch verhängt werden. Zahlreiche Hamburger Unternehmen haben Geschäftsbeziehungen zu Russland und der Ukraine.

Russland ist ein bedeutender Partner für Hamburg und liegt laut Handelskammer bei den Wirtschaftsbeziehungen auf Platz elf. Mehr als 800 Hamburger Unternehmen betreiben Geschäfte mit Russland. Darunter sind prominente Beispiele wie Airbus oder der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich, aber auch kleinere Fuhrunternehmen und Lebensmittelhändler.

Wirtschaftsbehörde: Auswirkungen auf viele Bereiche

Die drohenden Sanktionen hätten laut Wirtschaftsbehörde Auswirkungen auf viele Bereiche: Vom Hafen und der Luftfahrt bis hin zu Kupfer und Erdöl. Die gesamte Wirtschaft fragt sich außerdem, wie weit die Energiepreise durch die Krise noch in die Höhe getrieben werden.

Weniger Geschäfte mit Ukraine als mit Russland

Die Ukraine spielt in Hamburg wirtschaftlich eine deutlich kleinere Rolle. Hier sind es laut Handelskammer 260 Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen. 2020 lag der Anteil an aus Hamburg exportierten Waren laut Wirtschaftsbehörde bei gerade mal 0,1 Prozent. Der Anteil an Importen lag bei 0,3 Prozent. Aus der Wirtschaft heißt es, dass man aufgrund der politischen Lage seit 2014 vorsichtig ist, was Investitionen angeht.

