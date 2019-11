Stand: 07.11.2019 08:03 Uhr

Westhagemann will bei Wasserstoff Druck machen

Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) hat im Vorfeld der norddeutschen Verkehrsministerkonferenz scharfe Kritik an deutschen Autobauern geübt. Diese würden zu wenig für die Entwicklung von Wasserstoffantrieben tun, sagte er.

Westhagemann macht Druck beim Wasserstoff NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.11.2019 11:00 Uhr Autor/in: Julia Weigelt Hamburgs Verkehrssenator wirft den deutschen Autobauern vor, die Entwicklung von Wasserstoffantrieben zu verschlafen. Julia Weigelt berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Anschluss nicht verlieren"

Bei seiner jüngsten Asien-Reise sei er überrascht vom Fortschritt gewesen, den China und Japan in der Wasserstoff-Forschung gemacht hätten, so Westhagemann. "Und deswegen kann ich nur an die deutschen Automobilunternehmen appellieren: Achtet darauf, dass ihr nicht schon wieder den Anschluss verliert."

Eine Ankündigung von VW, das Unternehmen könne erst in zehn Jahren serienmäßig Autos mit Wasserstoffantrieb liefern, ärgert Westhagemann. Er will unter anderem Hamburgs Busse so schnell wie möglich mit Wasserstoff fahren lassen. "Und ich werde mit meinen Kollegen Gas geben, damit wir das auch viel schneller realisieren, als sich das die deutsche Automobilindustrie heute vornimmt."

Norddeutsche Wasserstoff-Strategie

Die norddeutschen Verkehrsminister wollen heute in Lübeck eine gemeinsame Wasserstoff-Strategie verabschieden. Das Papier soll in die zum Jahresende geplante Wasserstoff-Strategie des Bundes einfließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.11.2019 | 11:00 Uhr