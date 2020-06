Stand: 13.06.2020 15:37 Uhr - NDR 90,3

Weniger Zulauf für Demos in der Innenstadt

In der Hamburger Innenstadt finden auch an diesem Wochenende mehrere Kundgebungen statt. Am Sonnabendnachmittag sind zu einer Protestaktion gegen Rassismus und Polizeigewalt weit weniger Menschen gekommen als erwartet. Nach Angaben der Polizei versammelten sich 250 Demonstrierende dort. Die Zahl von 1.500 Personen war eigentlich mit der Polizei vereinbart worden - aufgeteilt auf zwei Protestzüge. Der zweite Zug an der Kirchenallee wurde aber abgesagt.

Lautsprecher weisen auf Mindestabstand hin

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort. Über Lautsprecher wurden die Demonstrierenden darauf hingewiesen, die Bestimmungen zum Mindestabstand einzuhalten. Der Grund für die geringe Beteiligung sei unklar, sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Möglicherweise lag es an den schlechten Wetterprognosen: Es war Starkregen angekündigt worden.

Auch zu einer weiteren Demo kamen weniger Menschen als erwartet: Am Rödingsmarkt versammelten sich am Nachmittag rund 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu einer Kundgebung unter dem Motto "Mahnwache" für das Grundgesetz. Hier waren ursprünglich 750 Menschen angekündigt worden.

Menschenkette am Sonntag

Entspannt dürfte es am Sonntag zugehen, wenn mehr als 5.000 Menschen unter dem Motto "Unteilbar" eine Menschenkette mit Abstand aufstellen wollen, die vom Rathausmarkt bis zum Steindamm reicht. In dem Aufruf heißt es: "Wir wollen eine solidarische Gesellschaft in Corona-Zeiten, die nicht Unternehmen unterstützt, sondern Klimaschutz, das Gesundheitssystem und Bildung."

