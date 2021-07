Weniger Einzelbüros für Hamburgs Beamtinnen und Beamte Stand: 09.07.2021 07:33 Uhr Hamburgs Senat will mittelfristig Abschied nehmen vom Einzelbüro im öffentlichen Dienst. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel kündigte an, dass die Bürobeschäftigten von Bezirken, Senatsbehörden und Landesbetrieben zudem mit weniger Platz auskommen sollen.

Statt bisher 33 Quadratmeter Bürofläche pro Person gibt es nur noch 28 Quadratmeter und keine Garantie mehr auf einen eigenen Schreibtisch, erklärte Hamburgs Finanzsenator Andrea Dressel (SPD) am Donnerstag bei der Pressekonferenz der städtischen Immobilienfirma Sprinkenhof. Demnach sei das Einzelbüro für bald zehntausende Mitarbeitende ein Auslaufmodell - sogar der eigene Schreibtisch sei nicht länger garantiert, so Dressel. Corona und das Homeoffice hätten auch die Arbeitswelt im öffentlichen Dienst verändert.

AUDIO: Weniger Einzelbüros für Hamburgs Beamtinnen und Beamte (1 Min) Weniger Einzelbüros für Hamburgs Beamtinnen und Beamte (1 Min)

"Desksharing" als Modellversuch

Das Ziel des Senats sei es, "dass wir möglichst viel gemeinsam genutzte Räumlichkeiten haben. 'Desksharing' nennt man das, also modernere Arbeitswelten, ein bisschen weg vom klassischen Einzelbüro", erklärt Dressel. Das klingt nach einer Revolution im Deutschen Beamtenwesen, doch ein Modellversuch komme sehr gut an, betont der Finanzsenator: "Natürlich gibt es am Anfang noch Vorbehalte und Fragen. Aber jetzt beginnen die gerade in neue Räume einzuziehen. Die sind alle begeistert, denn es sind ganz tolle Räume. Insofern kann es gelingen." Dabei erklärt Dressel: "Damit wollen wir sparen, denn Corona hat Löcher in den Haushalt gerissen."

Weg vom Einzelbüro - das gilt für neue Gebäude. Davon will Hamburg jetzt viele kaufen oder bauen. In zehn Jahren soll die Stadt 50 Prozent ihrer Büros selbst besitzen. Derzeit sind es nur 37 Prozent, nachdem der CDU-Senat viele städtische Immobilien verkaufte und teuer anmietete. "Das waren schlechte Geschäfte und schlechte Verträge. Die Gewinne haben sich andere eingestrichen", erklärt der Finanzsenator. In fünf Jahren laufen die Mietverträge aus und Dressel will kräftige Mieterhöhungen vermeiden.

