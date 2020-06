Stand: 21.06.2020 09:33 Uhr - NDR 90,3

Wenig Abstand: Hamburger Polizei schließt Lokale

Dichtes Gedränge, viele Menschen, die auf den Straßen alkoholische Getränke zu sich nehmen: Auf dem Kiez und in Hamburg-Altona - zum Beispiel im Schanzenviertel - war am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag viel los. Dabei wurden nach Informationen von NDR 90,3 die Corona-Abstandsregeln häufig nicht eingehalten.

Lokale geschlossen

Die Hamburger Polizei schloss deshalb mehrere Lokale und Kioske. Die Wohlwillstraße auf St. Pauli sei weitgehend geräumt worden, so die Polizei. Hier hatten den Angaben zufolge viele Menschen Alkohol an Kiosken gekauft und unter freiem Himmel gemeinsam mit anderen getrunken.

