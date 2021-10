Weltpremiere: Frachtdrohne absolviert Erstflug in Hamburg

Stand: 12.10.2021 17:18 Uhr

Auf dem ITS Verkehrskongress in Hamburg hat es eine weitere Weltpremiere gegeben. Am Dienstag absolvierte eine Frachtdrohne mit zehn Metern Durchmesser ihren öffentlichen Erstflug über dem Hafen.