Weihnachtsgeschäft in Hamburg: Lücken in den Regalen Stand: 08.11.2021 18:29 Uhr Nach dem Corona-Lockdown 2020 blickt der Handel im Norden in diesem Jahr verhalten optimistisch auf das anstehende Weihnachtsgeschäft. Trotzdem kann es zu Engpässen kommen.

Spielkonsolen, Spielzeug und andere Elektronik sind nicht das Einzige, was im Weihnachtsgeschäft knapp werden könnte. Der Handelsverband Nord rechnet mit Lücken in den Regalen, quer durch alle Bereiche, vor allem bei hochwertigen Markenprodukten, sagt Präsident Andreas Bartmann: "Globale Lieferketten sind total zusammengebrochen." Trotzdem stelle er fest, dass sich die Umsätze der letzten Wochen im Vergleich zu 2019 - zu 2020 könne man sie nicht vergleichen - sehr positiv entwickelt hätten.

Viele rechnen mit Engpässen im Dezember

Dies sein "Vorhol-Effekt", weil viele damit rechnen würden, im Dezember nichts mehr ausreichend zu bekommen. "Und viele Händler verkaufen jetzt schon Ware, die sie für das Weihnachtsgeschäft im Dezember geplant haben", so Bartmann. Insgesamt rechnet Hamburgs Einzelhandel mit knapp 2,9 Milliarden Euro Umsatz zu Weihnachten - ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist aber auch kein Wunder, denn Mitte Dezember 2020 ging Hamburg noch einmal in den Lockdown.

Schuh- und Schmuckgeschäfte könnten die Verlierer sein

Auf das gesamte Jahr betrachtet verdient der Einzelhandel in der Stadt insgesamt weniger Geld als im Vorjahr, so die Vorhersage. Eine Begründung sind laut Verband die Corona-Regeln, die in Hamburg strenger sind als im Umland. Allerdings wird es am Ende wieder deutliche Gewinner wie den Lebensmittelhandel und deutliche Verlierer wie Schuh- und Schmuckgeschäfte geben.

