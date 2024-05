Hamburger Pflegekräfte protestieren gegen Personalnot Stand: 13.05.2024 18:16 Uhr "SOS an die Politik" - das war am Montag das Motto einer Demonstration zum Tag der Pflegenden am Berliner Tor in Hamburg. Zu dem Protest aufgerufen hatten die Wohlfahrtsverbände in der Stadt.

"Pflege am Limit" und "Wer pflegt uns später?" stand auf den selbst gebastelten Schildern bei der Demo. 200 bis 300 Menschen waren dem Aufruf der Wohlfahrtsverbände gefolgt - die meisten davon aus Pflege-Einrichtungen und von ambulanten Pflege-Diensten - zum Beispiel dem ASB oder der Diakonie. Die Beschäftigten fordern, dass endlich etwas gegen den Personalmangel in der Pflege und für bessere Rahmenbedingungen getan wird.

"In Zukunft wird es kaum noch Pflegekräfte geben"

Denn die Lage ist dramatisch, sagen die Wohlfahrtsverbände. Wenn Politik, Pflegekassen und Gesellschaft nicht aufwachen, werde es in Zukunft kaum noch Menschen geben, die uns und unsere Angehörigen pflegen können. Bereits jetzt seien ganze Stationen in Pflegeheimen dicht, weil ausgebildete Pflegekräfte fehlen, heißt es weiter.

Anlass für die Demonstration war der Tag der Pflegenden. Er erinnert an den Geburtstag von Florence Nightingale. Sie wurde am 12. Mai 1820 in Florenz geboren und gilt als Begründerin der modernen Krankenpflege.

