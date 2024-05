Neubau von Max-Planck-Institut wird in Bahrenfeld eingeweiht Stand: 13.05.2024 10:33 Uhr Ein neues Zuhause für Grundlagenforschung auf Weltniveau: Das wird am Montag mit dem Neubau des Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie (MPSD) in Bahrenfeld eingeweiht.

Der Neubau des MPSD in der Science City in Bahrenfeld bietet Platz für 160 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und soll neue Forschungsrichtungen ermöglichen. Bisher teilt sich das Institut ein Kooperationsgebäude mit dem Center for Free-Electron Laser Science (CFEL), dem Deutschen Elektronensynchrotron (DESY) und der Universität Hamburg.

54 Millionen Euro für Neubau

In dem 54 Millionen Euro teuren Neubau sollen nun neue Abteilungen und Forschungsgruppen gegründet werden. Die Stadt Hamburg hat dafür 37 Millionen Euro in das Gebäude investiert. Das MPSD ist eines von insgesamt drei Instituten der Max-Planck-Gesellschaft in Hamburg. Forschende untersuchen unter anderem Veränderungen in Atomen und Elektronen. Mithilfe spezieller Labore mit hoher Luftreinheit können in Zukunft Experimente an Hochleistungslaserquellen, extrem starken Magnetfeldern oder ultratiefen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt durchgeführt werden.

