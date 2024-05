Hamburger Feuerwehr holt toten Schweinswal aus der Elbe Stand: 13.05.2024 16:15 Uhr Die Hamburger Feuerwehr hat am Montagmorgen bei Teufelsbrück einen toten Schweinswal aus der Elbe geborgen. Ein Bootsführer hatte den Kadaver im Wasser treiben sehen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Zwei Feuerwehrleute holten das tote Tier in der Nähe von Teufelsbrück an Land und deckten es mit einer Plane ab. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hamburger Hygiene-Instituts sollen den Kadaver abholen und untersuchen.

"Vor drei Wochen Schweinswale in der Elbe gesehen"

Nach Angaben von Schwanenvater Olaf Nieß sind Schweinswale eher selten in der Elbe anzutreffen. Ab und zu verirren sie sich demnach allerdings von der Nordsee in den Fluss. "Erst vor drei Wochen habe ich zwei, vermutlich drei Schweinswale in der Elbe gesehen", sagte Nieß der Deutschen Presse-Agentur.

