Weihnachtsferien verlängern? Kritik an CDU-Chef Ploß Stand: 13.10.2020 13:18 Uhr Der Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploß hat vorgeschlagen, die Weihnachtsferien um mehrere Wochen zu verlängern. Im Gegenzug sollten die Sommerferien verkürzt werden.

Ploß verspricht sich davon einen besseren Corona-Schutz an den Schulen. Doch die Kritik daran ist vehement. So fällt dem Hamburger GEW-Geschäftsführer Dirk Mescher spontan nur die Bewertung "nutzlos, sinnlos" ein. Ploß trete hier eine Debatte zur Unzeit los. Nach dem vergangenen Schuljahr bräuchten Eltern wie Kindern jetzt vor allem Verlässlichkeit in der Schule.

AUDIO: Reaktionen auf den Ploß-Vorschlag (1 Min)

GEW: Lieber besseren Fernunterricht

Eine Verschiebung von mehreren Wochen Urlaub von Sommer in den Winter sei laut Mescher "nicht die richtige Antwort auf die Pandemie". Wer vernünftigerweise einen angemessenen Corona-Schutz in der Schule wolle, sollte sich lieber Gedanken über eine Maskenpflicht, die Anmietung zusätzlicher Räume oder bessere Möglichkeiten für Fernunterricht machen, fordert der Gewerkschafter.

Durch Lüftungsregeln mehr Infektionen?

Auch die Hamburger FDP-Vorsitzende Katja Suding nannte die Idee "grotesk". Schulen seien gar keine besonderen Corona-Schwerpunkte. Ploß hatte seinen Vorschlag damit begründet, dass das Corona-Problem erst noch so richtig auf die Schulen zukommen werde. Wegen der Lüftungsregeln drohten Unterkühlungen und damit mehr Infektionen.

