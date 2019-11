Stand: 27.11.2019 06:52 Uhr

Hafenkonzert: Es weihnachtet im Michel von Petra Volquardsen

"Ick wünsch jo so bannig schöne Wiehnacht" singt Sandra Keck vom Ohnsorg Theater. Das Polizeiorchester Hamburg spielt "Tochter Zion". Michel-Hauptpastor Alexander Röder liest die erste weihnachtliche Geschichte des Abends. Und schon ist das Publikum mittendrin in der schönsten Vorweihnachts-Stimmung - beim Weihnachts-Hafenkonzert, das am Dienstagabend in der Hauptkirche St. Michaelis aufgezeichnet wurde.

Impressionen vom Weihnachts-Hafenkonzert































Shantychor und Orgelmusik

Es ist diese ganz besondere Mischung, die das Weihnachts-Hafenkonzert im Michel jedes Jahr wieder ausmacht. Die Männer vom Shantychor "De Tampentrekker" - bekannt unter anderem aus Inas Nacht im NDR Fernsehen - schmettern ihre Lieder von der Seefahrt. Kirchenmusikdirektor Manuel Gera bringt drei verschiedene Orgeln zum Klingen. Die gebürtige Kubanerin Dayami Grasso singt Weihnachtslieder auf Spanisch.

Weihnachts-Hafenkonzert im Michel NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.11.2019 10:15 Uhr Autor/in: Petra Volquardsen Shantychor, Orgelmusik und schöne Weihnachtsgeschichten: Das Weihnachts-Hafenkonzert bot wieder einmal eine ganz besondere Mischung.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Volkan Baydar und Vince Bardt vom Hamburger Duo "Orange Blue" werden bei ihrem größten Hit "She’s got that light" vom Hamburger Polizeiorchester begleitet. "Das ist ein Luxus mit so einem Orchester zu spielen und in so einer Kirche zu sein. Fantastisch!" freut sich Volkan Baydar - und überrascht das Publikum im Michel mit einer auf Deutsch gesungenen Liebeserklärung an Hamburg.

Schöne Weihnachtsgeschichten

NDR 90,3 Moderatorin Kerstin von Stürmer berichtet über den Abend verteilt von einer typischen Weihnachtsschicht der Wasserschutzpolizei im Hamburger Hafen: Zwischen den Einsätzen erzählen sich die Polizisten gegenseitig Geschichten rund ums Weihnachtsfest. "Weihnachtsgeschichte mit Selfie" heißt der Text, den NDR 90,3 Frühmoderatorin Nicole Steins vorträgt. Wie wäre es wohl gewesen, wenn es Facebook und Co. schon zu Marias und Josephs Zeiten gegeben hätte?

Mit einem gemeinsam geschmetterten "Oh Du Fröhliche" endet die Aufzeichnung des Weihnachts-Hafenkonzertes. Für das Publikum hat sich die Kartenjagd einmal mehr gelohnt. Eine Besucherin sagte: "Sehr schön, wunderbar. Tolle Künstler, tolle Atmosphäre - einfach eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit".

Am 25. Dezember hören Sie einen Mitschnitt des Weihnachts-Hafenkonzerts ab 6 Uhr morgens und ab 20 Uhr abends bei NDR 90,3.

Proben für das Weihnachts-Hafenkonzert im Michel Hamburg Journal - 26.11.2019 19:30 Uhr Auch in diesem Jahr sind viele Stars dabei, wenn im Michel die Weihnachtsausgabe des Hamburger Hafenkonzertes aufgezeichnet wird. Theresa Pöhls war bei den Proben dabei.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert NDR 90,3 Das erste Hamburger Hafenkonzert wurde 1929 ausgestrahlt. Es ist jeden Sonntag um 6 Uhr und jeden Dienstag ab 20 Uhr in der Wiederholung zu hören. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburger Hafenkonzert | 27.11.2019 | 10:15 Uhr