Wegen Corona: Frühlingsdom in Hamburg erneut abgesagt Stand: 12.01.2021 12:20 Uhr Auch in diesem Jahr wird es keinen Frühlingsdom auf dem Hamburger Heiligengeistfeld geben. Das hat die Wirtschaftsbehörde am Dienstag mitgeteilt.

"Corona erfordert verantwortungsvolle Entscheidungen, auch wenn diese schmerzhaft sind", erklärte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Es sei weiterhin nicht die Zeit für Veranstaltungen mit vielen Tausend Menschen. "Darum sind wir gezwungen, nach dem Hafengeburtstag auch den Frühlingsdom abzusagen." Es sei nicht absehbar, dass sich die Infektionszahlen bis Anfang März so positiv entwickeln, dass ein Dom stattfinden könnte, so Westhagemann. "Und ein Herauszögern der Entscheidung würde nur weitere Kosten und Aufwand für die beteiligten Schausteller bedeuten."

Im Frühjahr 2020 war der Frühlingsdom eine der ersten Großveranstaltungen in Hamburg, die Corona-bedingt abgesagt werden mussten. Der Hamburger Dom gilt als eines der größten Volksfeste in Norddeutschland. 2019 hatten rund zweieinhalb Millionen Menschen den Frühlingsdom besucht. Das Fest findet in der Regel von Ende März bis Ende April statt.

