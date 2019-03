Stand: 19.03.2019 07:00 Uhr

Was Hamburg sich von 5G verspricht

Die Bundesnetzagentur startet heute mit der Versteigerung der neuen Mobilfunklizenzen nach dem dem 5G-Standard. Der Bund erhofft sich Einnahmen in Milliardenhöhe, Hamburg vor allem Fortschritte beim schnellen Internet über Mobilfunk.

Tests in Hamburg laufen seit einem Jahr

"Die Zukunft der mobilen Kommunikation heißt 5G", sagt Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Hamburg steht seiner Meinung nach an der Spitze und hat bereits Standards gesetzt. Seit rund einem Jahr wird 5G in der Hansestadt getestet. Der Hafen ist neben Venedig die einzige Region innerhalb der EU, in der Versuche laufen. Mit Erfolg, so Lars Wentorp, der Chef der IT-Abteilung bei der Hafenverwaltung HPA.

Auf dem Fernsehturm bei der Messe sind Antennen für das 5G-Netz installiert, sie decken von dort aus den gesamten Hafen bis nach Harburg ab. Die HPA testet beispielsweise, wie stabil sich Ampeln steuern lassen mit dem neuen schnelleren Netz. Auch Schiffe der HPA sind damit ausgestattet. Das Netz sei stabil, sagt Wentorp.

Lücken auf der Elbe sollen geschlossen werden

Darauf hoffen die Lotsen auf der Elbe und in der Deutschen Bucht noch. Bislang gibt es dort noch größere Funklöcher, wo nicht einmal einfache Telefongespräche mit dem Handy möglich sind, sagt Lotsenältermann Ben Lodemann. Er hat sich erfolgreich bei den norddeutschen Küstenländern dafür eingesetzt, dass diese Lücken mit dem neuen Mobilfunkstandard geschlossen werden. Unternehmen, die bei der Bundesnetzagentur mitsteigern, müssen sich verpflichten, Funklöcher zu schließen.

