Warnstreik in Hamburg: Züge, Flüge und Hafen in Hamburg betroffen Stand: 27.03.2023 06:07 Uhr Der gemeinsame bundesweite Warnstreik zweier Gewerkschaften bremst heute den öffentlichen Verkehr aus. Auch in Hamburg hat der Arbeitskampf der Gewerkschaften ver.di und EVG erhebliche Folgen.

Vom ganztägigen Ausstand der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind nicht nur der Flughafen und die Bahn betroffen. Auch im Hafen gibt es Auswirkungen. Und auf den Straßen könnte es voll werden, weil im Nahverkehr die S-Bahnen ausfallen.

Bahnverkehr massiv betroffen

Fern- und Regionalzüge fahren nach Angaben der Deutschen Bahn ebenfalls seit Mitternacht nicht. Ob im Laufe des Montagnachmittags im Regionalverkehr einzelne Verbindungen aufgenommen werden könnten, hänge vom Streikverlauf ab. Notfahrpläne sind laut Bahn nicht möglich. Auswirkungen sollten bereits seit Sonntagabend und noch am Dienstag zu spüren sein. Fahrgäste, die für Montag oder Dienstag eine Bahnreise gebucht haben, können das Ticket laut Bahn bis 4. April flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden. Auch Regionallinien wie Metronom und Nordbahn sind von Ausfällen betroffen. Außerdem fahren die AKN-Linien nicht.

U-Bahnen und Busse fahren

Die Hamburger Hochbahn ist dagegen schon durch mit ihren Streiks und Tarifverhandlungen - U-Bahnen und Busse des HVV fahren also, und auch die HADAG-Fähren legen ab. Um die Verbindungen über die Elbe zu verbessern, wird die MetroBus-Linie 13 bis zur Haltestelle Elbbrücken verlängert. Gleichzeitig wird die Linie 154 nach Harburg verstärkt.

Elbtunnel befahrbar

Trotz eines geplanten Streiks bei der Autobahn GmbH ist der Elbtunnel seit dem Morgen wieder befahrbar. Nach einer Entscheidung des Hamburger Landesarbeitsgerichts vom Sonntag gibt es demnach einen Notdienst in der Tunnelbetriebszentrale, von der aus auch fünf weitere Straßentunnel in Hamburg gesteuert und überwacht werden.

Hamburger Flughafen: Alle Abflüge fallen aus

Am Hamburger Flughafen fallen heute alle 147 Abflüge aus. Zudem wurden nach Angaben der Airports 79 der 152 geplanten Landungen gestrichen. Betroffen waren bereits einzelne Flüge am Sonntagabend. Ursprünglich hatte der Airport für heute rund 35.000 Fluggäste erwartet. Da die Sicherheitskontrolle während des Ausstands geschlossen sei, könnten keine Passagiere zu den Gates gelangen. Ankünfte seien zwar weiterhin möglich. Es müsse aber mit Verzögerungen und Flugstreichungen gerechnet werden. Der Flughafen bat die Fluggäste, sich über ihren Flugstatus auf dem Laufenden zu halten und gegebenenfalls Kontakt zu den Airlines aufzunehmen. Nach dem Warnstreik rechnet der Flughafen am Dienstag mit einer starken Auslastung. Passagiere sollten deshalb etwas mehr Zeit einplanen.

Einschränkungen im Hafen

Im Hafen droht wieder ein Stillstand der Containerschiffe. Ver.di hat alle Beschäftigten bei der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) aufgerufen, um 6 Uhr die Arbeit niederzulegen. Ursprünglich sollte der Streik im Hafen schon zwölf Stunden früher beginnen, doch wurde der Start verschoben. Weil die Lotsenversetzer erneut zum Warnstreik aufgerufen sind, werden große Schiffe den Hamburger Hafen wieder nicht anlaufen oder verlassen können. Laut ver.di wird ein Notdienst eingerichtet, der etwa im Falle von Havarien bereitstehe. Von der HPA heißt es, man rechne mit massiven Einschränkungen, nicht nur bei den Lotsenversetzbooten, sondern auch bei Schleusen, Brücken und im Alten Elbtunnel. Zudem könne es zu Verzögerungen beim Laden und Löschen von Schiffen kommen. Von Mittwoch bis Freitag hatte es bereits Stillstand im Hafen gegeben.

Dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt startet

Parallel zum Mega-Streik startet heute in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst. Die Tarife gelten in Hamburg für rund 60.000 Beschäftigte. Noch liegen Forderungen und Angebote der Tarifparteien allerdings weit auseinander. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr - in zwei Schritten - sowie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

