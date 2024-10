Hamburg: Innovative Lärmschutzwände entlang der S4 Stand: 25.10.2024 19:06 Uhr Die neue S4 bekommt durchsichtige Lärmschutzwände. Die Deutsche Bahn spricht von einer Weltneuheit, weil sie den Schall nicht reflektieren. In Wandsbek wurden die ersten 55 Meter eingebaut.

Auf einer roten Hebebühne inspizierten sie voller Aufmerksamkeit die neuen Plexiglas-Elemente: Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Rund Sechs Kilometer davon werden zwischen Wandsbek und Ahrensburg aufgestellt, 15 Prozent aller Lärmschutzwände.

Neue S4-Lärmschutzwände setzen auf Plexiglas

Tjarks freut sich für die Anwohner: "Eine Lärmschutzwand schafft vor allem Akzeptanz.Sie bringt insofern Akzeptanz, weil die Lärmschuzwände sind zwar Sechs Meter hoch. Jeder freut sich darüber, wenn es leise ist. Aber es gibt Verschattungen, es gibt Themen, dass sie die Sichtachsen etwa in Ahrensburg zerstört." Bisherige durchsichtige Lärmschutzwände reflektieren den Schall. Die Weltneuheit für die S4 schluckt dagegen den Lärm.

Was ist, wenn Graffitisprayer das Plexiglas verdunkeln? "Es ist so, dass diese Lärmschutzwände einen besonderen Graffiti-Schutz haben. Man kann sich das etwa so vorstellen wie ein Lotusblüte. Man kann da zwar raufsprühen, aber es geht auch sehr leicht wieder ab." Der neue Lärmschutz kostet rund dreimal mehr. Doch das fällt bei den Gesamtkosten der S4 von 1,8 Milliarden Euro nicht ins Gewicht. Am Donnerstag erhielt das Schienenprojekt knapp 600 Millionen Euro vom Bundesverkehrsminister für den zweiten Bauabschnitt.

