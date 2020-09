Stand: 26.09.2020 08:26 Uhr - NDR 90,3

Warnstreik bei Hamburger Recyclinghöfen

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes sind heute die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburger Recyclinghöfe zu Warnstreiks aufgerufen. Fünf der derzeit elf geöffneten Recyclinghöfe seien von dem Arbeitskampf betroffen, teilte ein Sprecher der Stadtreinigung mit. "Wir raten davon ab, die Recyclinghöfe aufzusuchen, weil wir einen regulären Betrieb nicht garantieren können", sagte er.

Am Freitag waren bereits rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung und der Hafenverwaltung einem Aufruf der Gewerkschaft ver.di gefolgt, ganztägig die Arbeit niederzulegen. Zahlreiche Mülltonnen blieben ungeleert. Vor allem das Altpapier sei nicht abgeholt worden, sagte der Sprecher.

45.000 Menschen in Hamburg betroffen

In Hamburg sind laut ver.di rund 45.000 Beschäftige von den Tarifverhandlungen betroffen - neben den rund 3.200 bei Stadtreinigung und etwa 2.000 bei der HPA unter anderem auch rund 18.000 Beschäftigte in den Krankenhäusern und etwa 6.500 in den Elbkinder-Kitas. Sie sind ab Montag zu Warnstreiks aufgerufen.

Ver.di fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Am vergangenen Wochenende war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. In anderen Bundesländern gab es bereits Warnstreiks.

