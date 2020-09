Stand: 29.09.2020 12:07 Uhr Warnstreik beendet: U-Bahnen und Busse nehmen Betrieb wieder auf

Ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat am Dienstagmorgen den U-Bahn- und Busverkehr in Hamburg weitgehend lahmgelegt. Ab dem Mittag wurde der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen.

Seit Betriebsbeginn standen weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg still. "Die Beteiligung ist hoch und die Stimmung gut", sagte der Hamburger ver.di-Fachbereichsleiter Verkehr, Natale Fontana, am Morgen. Etwa 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legten den Angaben zufolge die Arbeit nieder. Rund 350 Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs von HVV und VHH versammelten sich auf einem Betriebshof in Alsterdorf zu einer Kundgebung.

Wie die Hamburger Hochbahn mitteilte, waren alle vier U-Bahnlinien und die meisten Buslinien von dem Warnstreik betroffen. Seit 12 Uhr sollte der Betrieb schrittweise wieder hochgefahren werden. Allerdings werde es auch danach noch einige Zeit dauern, bis der Betrieb wieder stabil läuft. Die Hochbahn geht davon aus, dass spätestens ab 15 Uhr alle U-Bahnen wieder pünktlich fahren. Regional- und S-Bahnen waren von den Warnstreiks nicht betroffen.

Ver.di will Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Zu den bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen, um mit Blick auf neue Tarifverträge für die Branche den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. "Es geht uns nicht ums Geld, sondern um die Arbeitsbedingungen", sagte Fontana. Deshalb habe die Gewerkschaft im Frühjahr bundesweit die Tarifverträge gekündigt. Ver.di will nun beispielsweise, dass es für Themen wie Urlaubstage, 13. Monatsgehalt oder Weihnachtsgeld einheitliche Standards gibt. In Hamburg sind den Angaben zufolge rund 7.000 Menschen bei der Hochbahn und dem VHH von den Tarifverhandlungen betroffen.

Bereits Streiks im öffentlichen Dienst

Bereits in den vergangenen Tagen hatten in Hamburg im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst unter anderem die Stadtreiniger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hafenverwaltung, von Kindergärten, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen die Arbeit niedergelegt.

