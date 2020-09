Stand: 28.09.2020 13:35 Uhr - NDR 90,3

Warnstreik: U-Bahnen fahren am Dienstagmorgen nicht

Wegen des Tarifkonfliktes im öffentlichen Dienst werden am Dienstag voraussichtlich bis zum Mittag in Hamburg keine U-Bahnen fahren. Davon seien alle vier U-Bahnlinien in der Hansestadt betroffen, teilte die Hamburger Hochbahn AG am Montag mit. "Auch im Busbetrieb in Hamburg und im Umland - hier insbesondere in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg - dürfte es zu erheblichen Einschränkungen kommen", hieß es weiter.

Besser andere Verkehrsmittel nutzen

Die Hochbahn fordert ihre Kundinnen und Kunden deshalb auf, am Dienstagmorgen auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten und auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Regional- und S-Bahnen sind von den Warnstreiks am Dienstagvormittag den Angaben zufolge nicht betroffen. Die Warnstreiks im Nahverkehr sollen der Gewerkschaft ver.di zufolge mit Betriebsbeginn starten und bis mittags dauern. Zudem ist eine Kundgebung am Betriebshof Alsterdorf geplant.

