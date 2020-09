Stand: 12.09.2020 08:28 Uhr - NDR 90,3

Warnstreik: Briefe und Pakete bleiben liegen

In Hamburg bleiben am heutigen Sonnabend zum dritten Mal in dieser Woche Briefe und Pakete liegen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Zustellerinnen und Zusteller der Deutschen Post dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen sind Finkenwerder und die Stadtteile im Osten der Hansestadt - von Wandsbek bis Rahlstedt. Aber auch in Winsen, Lüneburg und Teilen Schleswig-Holsteins sind Beschäftigte dazu aufgerufen, sich an dem Warnstreik zu beteiligen.

AUDIO: Ver.di ruft zu Warnstreik bei der Post auf (1 Min)

Mehr Geld für Beschäftigte gefordert

Videos 2 Min Warnstreik der Post-Mitarbeiter in Altona Etwa 80 Post-Mitarbeiter haben am Mittwochabend die Niederlassung in Altona bestreikt. Sie fordern 5,5 Prozent mehr Lohn. Die Deutsche Post zeigt sich kompromissbereit. 2 Min

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen, bei denen es um mehr Geld für 140.000 Beschäftigte der Deutschen Post geht. Laut ver.di konnte das Unternehmen seinen Gewinn steigern, während viele andere Branchen während der Corona-Pandemie in die Krise geschlittert sind. Daran sollten die Mitarbeitenden nun beteiligt werden. Beide Seiten liegen bei ihren Vorstellungen noch weit auseinander. Ver.di fordert eine lineare Erhöhung der Löhne und Gehälter um 5,5 Prozent sowie weitere Verbesserungen. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am 21. September sind weitere Warnstreiks möglich.

In Hamburg werden laut Gewerkschaft an einem normalen Sonnabend bis zu 70.000 Briefe und etwa 25.000 Pakete ausgeliefert. Wie viele davon heute nicht bei ihren Empfängern landen, lässt sich aber kaum genau sagen. Die Beschäftigten hoffen auf Verständnis für den Warnstreik.

