Vorverkauf für 49-Euro-Ticket läuft gut in Hamburg Stand: 03.04.2023 19:47 Uhr Übermorgen startet das Deutschlandticket. Die Nachfrage ist groß: Mehr als 53.000 Tickets hat der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) schon verkauft.

Lange Warteschlangen gestern vor den Servicestellen des HVV: Kurz vor dem Start des Deutschlandtickets am Montag wollten nochmal viele die bundesweit gültige Monatskarte kaufen. Die ohnehin schon große Nachfrage habe sich zum Monatswechel noch einmal enorm erhöht, teilte ein Pressesprecher des Hamburger Verkehrsverbundes heute mit. Wegen der erwartet hohen Nachfrage hatte der HVV bereits sein Personal verstärkt.

HVV stellt Aborekord auf

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) schrieb heute Vormittag bei Twitter, dass der HVV jetzt schon mehr als 53.000 Deutschlandtickets verkauft hat. Demnach wurde mit jetzt 440.000 Zeitkarten außerdem ein Abo-Rekord aufgestellt.

HVV empfiehlt, Ticket online zu kaufen

Wegen der hohen Nachfrage empfiehlt der HVV, das Ticket online zu kaufen. Beim Hamburger Verkehrsverbund könne das 49-Euro-Ticket auch nach Beginn eines Monats noch für den laufenden Monat gekauft werden, sagte ein Sprecher. Der Preis werde dann je nach Kaufdatum anteilig berechnet.

Das Deutschlandticket startet am 1. Mai. Es ist bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig und wird im Abo für 49 Euro im Monat verkauft. Der Kauf funktioniert nach Angaben des HVV über die Anwahl in der neuen "HVV-Switch-App". Alternativ gibt es eine Chip-Karte in den HVV-Büros.

Schon bestehende HVV-Abos stellen sich automatisch um

Wer schon Abo-Kundin oder -kunde ist, muss gar nichts tun: Das alte Ticket gilt ab Mai bundesweit und vom Konto wird der neue Preis abgebucht. Bis es für alle Altkundinnen und -kunden eine digitale Lösung gibt, gilt weiter die Plastik-Karte.

Schülerticket kostet bald nur noch 19 Euro im Monat

Für einige bietet der Senat Tickets an, die noch günstiger sind als 49 Euro, beispielsweise für Jüngere oder Menschen mit geringem Einkommen. Hamburgs Schülerinnen und Schüler sollen dann nur noch 19 Euro für eine Monatskarte zahlen, statt bisher in den meisten Fällen 30 Euro (Hamburg AB). Sie können also für knapp 60 Cent pro Tag bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Auch die Umstellung der Schulspezial-Bestandtickets auf das Deutschlandticket erfolgt automatisch zum 1. Mai.

Auszubildende bekommen "Bonusticket" für 29 Euro

Auch für Auszubildende gibt es eine Vergünstigung. Sie erhalten das sogenannte Bonusticket mit Arbeitgeber-Zuschuss dann für 29 Euro pro Monat - das natürlich auch im gesamten Bundesgebiet gilt. Zusätzlich wird das Angebot um eine Mitnahmeregelung erweitert: An Wochenenden und Feiertagen können jeweils ein Erwachsener oder eine Erwachsene und drei Kinder unter 14 Jahren mitgenommen werden.

Studierende können Semesterticket aufwerten

Studenten und Studentinnen können aus ihrem bestehenden Semesterticket ein bundesweit gültiges Deutschlandticket machen, indem sie es einfach und flexibel monatlich aufwerten. Die Preise liegen bei 17,67 Euro (Semesterticket 8 Ringe), oder 18,20 Euro (Semesterticket 5 Ringe). Zum kommenden Wintersemester sind außerdem weitere Vergünstigungen in Planung.

Rabatt für Menschen mit niedrigem Einkommen

Der Sozialrabatt der Stadt Hamburg, bisher liegt er bei 24,80 Euro pro Monat, wird mit Start des Deutschlandtickets auf monatlich 30 Euro angehoben. Menschen, die existenzsichernde Leistungen erhalten, können somit für nur 19 Euro im Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen. In Kombination mit dem Schulspezial-Angebot erhalten Kinder aus einkommensschwachen Familien ihr Deutschlandticket dann kostenlos.

Arbeitnehmer sind bundesweit für 34,30 Euro mobil

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen, mit fünf Prozent Verbundrabatt und einem Arbeitgeberzuschuss (der mindestens 25 Prozent beziehungsweise 12,25 Euro pro Monat betragen muss), das Profiticket als Deutschlandticket für maximal 34,30 Euro. Arbeitgeber, die ihren Zuschuss auf mindestens 21,55 Euro erhöhen, können ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch das Profiticket Premium anbieten. Dann erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für maximal 25 Euro ihre bundesweit gültige Fahrkarte und können an Wochenenden und Feiertagen eine erwachsene Person und bis zu drei Kinder mitnehmen.

Klimaticket für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Darüber hinaus gibt es das neue Klimaticket. Mit ihm erhalten Mitarbeitende eines Unternehmens wahlweise monatlich drei Tageskarten für das Gesamtnetz des HVV (Klimaticket S) oder eine bundesweit gültige Monatsfahrkarte (Klimaticket XL). Beide Varianten werden vom Arbeitgeber bezuschusst und jede Arbeitnehmerin oder jeder Arbeitnehmer kann überlegen, wann er oder sie welche Variante nutzen möchte:

Klimaticket S: Arbeitgeberzuschuss 12,25 Euro, Mitarbeitende erhalten monatlich kostenlos drei Tageskarten für das hvv Gesamtnetz

Arbeitgeberzuschuss 12,25 Euro, Mitarbeitende erhalten monatlich kostenlos drei Tageskarten für das hvv Gesamtnetz Klimaticket XL: Arbeitgeberzuschuss mindestens 12,25 Euro, Mitarbeitende erhalten ein bundesweit gültiges Ticket für höchstens 34,30 Euro

Günstige Zeitkarten für alle, die kein Abo wollen

Außerdem wird es neue, vergünstigte Monats- und Wochenkarten im Tarifsystem des HVV geben. Die Wochenkarte gibt es dann für 29 Euro, die Monatskarte kostet 69 Euro. Beide Karten sind im Gesamtnetz des HVV gültig und kosten weniger als die bisherigen Wochen- und Monatskarten für den Bereich Hamburg AB. Die Fahrkarten gibt es entweder online, am Fahrkartenautomaten oder auch in den Servicestellen.

