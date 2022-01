Vor Wahlen: Hamburgs Gewerkschaften werben für Betriebsräte Stand: 24.01.2022 13:33 Uhr Hamburgs Gewerkschaften weisen vor den anstehenden Betriebsratswahlen auf die wichtige Rolle der Betriebsräte hin. Von März bis Mai wählen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bundesweit ihre Vertretungen, sofern es im Unternehmen eine gibt.

Gerade mal knapp die Hälfte der Beschäftigten in Hamburg und Schleswig-Holstein - nämlich 41 Prozent - können sich an einen Betriebsrat wenden. Und es werden eher weniger, sagen Gewerkschaftsvertreter und -vertreterinnen. Vor allem in jüngeren Branchen, die durch Start-ups geprägt sind, ist traditionelle Arbeitnehmervertretung demnach schwierig.

Im Kampf um Fachkräfte ein Plus

"Da werben Unternehmen mit kostenloser Cola oder einem Kicker im Büro", sagte Berthold Bose von ver.di. Wenn die Firma wächst und ein Betriebsrat gegründet werden soll, komme es aber zu Konflikten. Dabei betonen die Gewerkschaften, dass ein Betriebsrat im Kampf um Fachkräfte auch ein gutes Argument sein kann. Ausgebildeter Nachwuchs wird zum Beispiel in der Baubranche angesichts des steigenden Bedarfs bei klimagerechten Sanierungen von Gebäuden gesucht.

"Wer sein Unternehmen zukunftsgerecht aufstellen will, muss seine Beschäftigten einbinden", sagte Hamburgs DGB-Vorsitzende Tanja Chawla. Ihr zufolge gibt es immer noch Beispiele, bei denen Arbeitgebende die Gründung von Betriebsräten verhindern wollen.

