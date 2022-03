Vier neue Bewohnerparkgebiete in Harvestehude ab Montag Stand: 13.03.2022 11:02 Uhr Im Hamburger Stadtteil Harvestehude gibt es ab Montag vier neue Bewohnerparkgebiete. Dort gelten dann von 9 bis 20 Uhr eine Parkscheinpflicht und eine Höchstparkdauer von drei Stunden.

Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Zonen Innocentiapark, Isestraße, Klosterstern und Tennisstadion können einen Bewohnerparkausweis beantragen. Das ist nach Angaben des Landesbetriebs Verkehr (LBV) online für 65 Euro im Jahr möglich, bei den LBV-Standorten kostet es 70 Euro im Jahr. Mit einem solchen Ausweis sind Bewohnerinnen und Bewohner von der Entrichtung der Parkgebühr, die derzeit drei Euro pro Stunde beträgt, und der Höchstparkdauer befreit.

Regelungen für Besuch und Gewerbetreibende

Für den Besuch von Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es die Möglichkeit, Ausweise für drei Euro pro Tag zu beantragen. Gewerbetreibende können für ihre betriebsnotwendigen Fahrzeuge Ausnahmegenehmigungen beantragen.

Ausnahmen in den neuen Bewohnerparkzonen

In den neuen Harvestehuder Bewohnerparkgebieten gibt es nach Angaben des LBV mehrere Ausnahmen. In dem Bewohnerparkgebiet der Zone Tennisstadion können Tagestickets für maximal zehn Euro erworben werden. In den beiden Straßenzügen Grindelberg vor dem Bezirksamt Eimsbüttel sowie Eppendorfer Baum gelten Bewohnerparkausweise nicht - stattdessen besteht dort die Möglichkeit, im Zeitraum zwischen 9 und 20 Uhr drei Stunden gebührenpflichtig zu parken.

