Bündnis Sahra Wagenknecht: Wahlkampfauftakt in Hamburg

Stand: 15.05.2024 20:01 Uhr

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) tritt zum ersten Mal bei einer Wahl an - bei der Europawahl am 9. Juni. Am Mittwochabend startete das BSW in Hamburg auf dem Altonaer Fischmarkt in den Wahlkampf.