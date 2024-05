Initiative setzt sich für Flüchtlingsunterkunft in Klein Flottbek ein Stand: 16.05.2024 15:36 Uhr Unter den in Hamburg neu geplanten Flüchtlingsunterkünften liegt eine im Stadtteil Klein Flottbek. Und die macht besonders viele Schlagzeilen in Zeitungen. Anwohnerinnen und Anwohner der Elbvororte wollen die Unterkunft am Botanischen Garten verhindern. Nun gibt es auch eine Initiative für die Flüchtlinge.

An einigen Balkonen in Flottbek und Othmarschen hängen neuerdings bunte Plakete mit der Aufschrift: "Refugees Welcome" ("Flüchtlinge willkommmen") Es ist die Gegenbewegung zur abwehrenden Bürgerinitiative "Flottbek für adäquate Flüchtlingsunterkünfte". Diese sammelte schon mehr als 1.000 Unterschriften gegen die Pläne der Sozialbehörde, die auf dem Parkplatz des Botanischen Gartens 144 Flüchtlinge unterbringen will. Und zwar in sechs Häusern mit zwei Etagen.

Videos 2 Min Klein Flottbek: Unmut wegen geplanter Geflüchtetenunterkunft Auf dem Parkplatz am Loki-Schmidt-Garten sollen 150 Menschen unterkommen. Die FDP und Anwohner sind damit nicht einverstanden. (30.04.2024) 2 Min

Gegner der Unterkunft wollen klagen

Dagegen wollen die Gegnerinnen und Gegner klagen. Sie sagen, der Parkplatz liege zu weit weg von Supermarkt und Jugendclub, Schulen und Kitas wären mit den Kindern überlastet. Die Befürworterinnen und Befürworter betonen dagegen, sie seien für ein buntes Flottbek, für eine Willkommenskultur. Die Initiative gründet sich noch und plant in zwei Wochen ein Picknick am Botanischen Garten, der auch Loki-Schmidt-Garten heißt.

Zustimmung kommt auch von der Initiative "Hamburg für gute Integration". Sprecher Klaus Schomacker erklärte, die Unterkunft entspreche der Kernforderung von kleinen Wohnlösungen, die gerecht über die Stadtteile verteilt seien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.05.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration