Planten und Blomen zum schönsten Park Deutschlands gekürt Stand: 16.05.2024 14:00 Uhr Der Park Planten un Blomen in der Hamburger Innenstadt ist die schönste Grünanlage Deutschlands - zumindest, wenn es nach Google-Bewertungen geht. Das ergab die Auswertung von 1,8 Millionen Online-Rezensionen.

Das Vergleichsportal testberichte.de hat die Google-Bewertungen von bundesweit 1.800 Parks ausgewertet. Planten un Blomen erhielt in fast 22.000 Rezensionen durchschnittlich 4,8 von 5 möglichen Sternen und belegt damit den ersten Platz.

Auch Parks in Bremen, MV und Niedersachsen sehr beliebt

Der Bürgerpark Bremen landete auf Rang sieben und gilt somit laut der Auswertung als zweitschönster Park Norddeutschlands. Mit dem Schweriner Schlossgarten (Platz zwölf) und dem Friedwald Park Pansevitz auf Rügen (Platz 19) hat Mecklenburg-Vorpommern gleich zwei Grünanlagen auf vorderen Positionen. In Niedersachsen ist der Bürgerpark Osnabrück (Platz 24) am beliebtesten.

Die vier Grünanlagen haben wie Spitzenreiter Planten un Blomen durchschnittlich 4,8 Sternebewertungen bekommen, aber erheblich weniger Rezensionen und stehen deshalb im Ranking weiter hinten.

Norderstedt in Schleswig-Holstein auf Platz 1

Von den in der Auswertung berücksichtigten 45 Parks in Schleswig-Holstein ist der Stadtpark Norderstedt am beliebtesten. Mit durchschnittlich 4,7 Sternen schaffte es das Ausflugs- und Erholungsziel insgesamt auf Platz 45.

Weitere Informationen Norderstedter Stadtpark ist der Parkfavorit im Land Laut einer Analyse des Online-Portals testberichte.de landet er deutschlandweit auf Platz 45 von 1.800 bewerteten Parks. mehr

Bei der Auswertung der Google-Rezensionen wurden nur Parks mit mindestens 100 Bewertungen berücksichtigt. Freizeitparks, Zoos, Wildparks sowie Naturschutz- und Wandergebiete oder reine Themenparks sind nach Angaben des Vergleichsportals nicht enthalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.05.2024 | 12:37 Uhr