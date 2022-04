Viele Straßensperrungen für den Hamburg Marathon Stand: 21.04.2022 17:23 Uhr Nach zwei Jahren findet der Hamburg Marathon in diesem Jahr wieder mit Tausenden Athletinnen und Athleten und Hunderttausenden Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Dafür sind viele Straßensperrungen notwendig, die zu Verkehrsbehinderungen führen.

Etwa 20.000 Athletinnen und Athleten gehen am Sonntag an den Start. Genau 42,195 Kilometer zieht sich ihre Laufstrecke durch die Stadt - und dafür werden etliche Straßen gesperrt. Und auch am Sonnabend kommt es schon einigen zu Behinderungen, denn dann findet der Schülerlauf "Zehntel" statt, zu dem etwa 9.000 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden. Insgesamt muss in der Zeit von Freitag um 10 Uhr bis Montagmorgen um 6 Uhr mit Behinderungen gerechnet werden.

Eine interaktive Karte des Veranstalters zeigt, an welcher Stelle in der Stadt zu welcher Zeit Straßen für den Marathon gesperrt sein werden. Darüber hinaus ist am Sonnabend und Sonntag von 7.30 Uhr bis 16 Uhr das Verkehrsinformationstelefon unter der Telefonnummer 040/ 428 - 65 65 65 eingerichtet.

Anreise am besten mit U- und S-Bahn

Besucherinnen und Besucher, die zum Anfeuern und Zugucken an die Laufstrecke kommen wollen, wird dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln - am besten U- beziehungsweise S-Bahn anzureisen. Alle übrigen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten die betroffenen Bereiche weiträumig umfahren - über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3. Für den Weg zum Flughafen aus der Innenstadt sollte mehr Zeit eingeplant werden. Außerdem fährt die Buslinie 392 am Sonntag zwischen Ohlsdorf und Airport nicht. Die S-Bahnen sind planmäßig im Zehn-Minuten-Takt unterwegs.

Laufstrecke streift einige Stadtteile

Die Marathon-Strecke führt von der Messe über die Reeperbahn, die Elbchaussee, die Landungsbrücken, den Jungfernstieg, die Außenalster und den Stadtpark nach Ohlsdorf und von dort entlang der Alster durch Harvestehude und vorbei am Dammtor und Planten und Blomen in Richtung Ziel.

Karte: 42,195 km durch Hamburg

