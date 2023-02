Stand: 08.02.2023 10:26 Uhr Verletzte bei Bus-Unfall in Marienthal

In Hamburg sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen bei einem Bus-Unfall verletzt worden. In Marienthal war in der Jüthornstraße ein Fußgänger von dem Bus angefahren worden, bei der anschließenden Vollbremsung stürzte eine Frau. Der Busfahrer erlitt nach Angaben der Polizei einen Schock, der Fußgänger wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.02.2023 | 10:00 Uhr