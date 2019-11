Stand: 29.11.2019 10:53 Uhr

Verhungertes Baby: Bewährungsstrafen für Eltern

Das Hamburger Landgericht hat die Eltern des Babys Mohamed am Freitag zu Bewährungsstrafen von zwei Jahren verurteilt. Es sprach den 34-jährigen Vater und die 33-jährige Mutter wegen Totschlags durch Unterlassen schuldig. Vor zwei Jahren war ihr Baby stark unterernährt gestorben. Das Paar hat sechs weitere Kinder.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer Gefängnisstrafen für die Eltern gefordert. Der Vater sollte für zwei Jahre und zehn Monate in Haft, die Mutter für zweieinhalb Jahre. Die Verteidigung ging von einer fahrlässigen Tötung durch Unterlassen aus und hatte Bewährungsstrafen gefordert.

Baby wog bei Tod weniger als bei der Geburt

Das zweieinhalb Monate alte Baby aus Schnelsen war bei seinem Tod am 13. November 2017 bis auf die Knochen abgemagert und wog nur noch 2.823 Gramm - weniger als bei seiner Geburt. Normal wären laut Gutachtern 4,7 Kilogramm gewesen. Die Mutter soll das Kind regelmäßig gestillt haben. Doch entweder habe die Menge der Milch nicht ausgereicht oder sie habe nicht genug Kalorien enthalten, hieß es in der Anklage. Der Junge erkrankte an einer Dickdarmentzündung, litt unter Durchfall. Dennoch sollen die Eltern ihn nicht zum Arzt gebracht haben. Schließlich starb das Kind an Kreislaufversagen.

Anklage im Lauf des Verfahrens verschärft

Zunächst hatte das Verfahren vor dem Amtsgericht begonnen, weil die Anklage zunächst auf fahrlässige Tötung durch Unterlassen lautete. Das Amtsgericht verwies den Fall aber nach der Aussage eines Rechtsmediziners an das Landgericht. Er habe noch nie so ein abgemagertes Kind gesehen, hatte der Leiter der Rechtsmedizin, Klaus Püschel, gesagt. Es sei nahezu ausgeschlossen, dass die Eltern den dramatischen Zustand nicht erkannt haben wollen.

Weitere Informationen Totes Baby: Haftstrafen für Eltern gefordert Nach dem Tod des unterernährten Säuglings Mohamed stehen die Eltern in Hamburg wieder vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft forderte Haftstrafen wegen Totschlags durch Unterlassen. (19.11.2019) mehr Prozess um mangelernährten Säugling begonnen Mohamed starb im Alter von fast drei Monaten. Er war chronisch mangelernährt. Die Eltern wollen das nicht bemerkt haben und müssen sich wegen fahrlässiger Tötung vor dem Hamburger Amtsgericht verantworten. (27.06.2019) mehr Mangelernährter Säugling - Opposition fordert Aufklärung Der Hungertod eines Säuglings in Hamburg sorgt für politische Diskussionen. Das Baby starb bereits vor anderthalb Jahren - die Eltern stehen deshalb ab Donnerstag vor Gericht. (24.06.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.11.2019 | 12:00 Uhr