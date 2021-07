Verfassungsschutz hat neue Erkenntnisse zur Blauen Moschee Stand: 16.07.2021 07:55 Uhr Der Hamburger Verfassungsschutz erhebt neue, schwere Vorwürfe gegen die seit Jahren umstrittene Blaue Moschee an der Außenalster. Danach belegen nun Dokumente, dass die Moschee ein direkter Außenposten des islamistischen Regimes im Iran ist.

Laut Verfassungsschutz inszeniert sich die Blaue Moschee lediglich als interkulturelle Begegnungsstätte, um als Gesprächspartner in der Gesellschaft akzeptiert zu werden, so Sprecher Marco Haase. Dokumente und Belege würden aber zeigen, dass die Imam Ali Moschee direkt mit der iranischen Regierung in Teheran verbunden ist und von dort gesteuert wird. Ziel sei es, die islamische Revolution weltweit zu exportieren.

AUDIO: Blaue Moschee: Verfassungsschutz erhebt Vorwürfe (1 Min) Blaue Moschee: Verfassungsschutz erhebt Vorwürfe (1 Min)

Konsequenzen noch unklar

Die Moschee selbst hatte stets behauptet, unabhängig von Teheran zu sein. Der Verfassungsschutz stützt sich bei seinen neuen Erkenntnissen auf Unterlagen und Schreiben der Staatsführung im Iran an den Leiter der Moschee. Was das für Konsequenzen für die Moschee an der Außenalster hat, ist noch unklar. Zuletzt war in Hamburg 2010 die Al Quds Moschee am Steindamm von den Behörden geschlossen worden, da sie seit Jahren als Treffpunkt von Islamisten galt.

Weitere Informationen 150 Menschen demonstrieren vor Blauer Moschee Demonstrantinnen und Demonstranten haben gefordert, dass der Staatsvertrag der Stadt Hamburg mit der Schura gekündigt wird. (03.10.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.07.2021 | 08:00 Uhr