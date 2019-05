Stand: 07.05.2019 11:41 Uhr

Verfassungsgericht stoppt Pflege-Volksbegehren

Das Hamburgische Verfassungsgericht hat das Volksbegehren gegen den Pflegenotstand für unzulässig erklärt. Das Volksbegehren dürfe nicht abgehalten werden, sagte Gerichtspräsident Friedrich-Joachim Mehmel am Dienstag. Die Richter begründeten ihre einstimmige Entscheidung mit formalen Gründen: Nach ihrer Überzeugung wurde das Volksbegehren zu stark überarbeitet. Auch inhaltlich verwarf das Verfassungsgericht das Volksbegehren - zum Beispiel, weil es nicht nur mehr Pflegepersonal, sondern auch mehr Reinigungspersonal in Krankenhäusern forderte. Dieses Verknüpfen von zwei Forderungen sei nicht erlaubt, der Gesetzgeber nennt das Kopplungsverbot.

Gericht: Bund für zuständig

Und noch in einem weiteren, entscheidenden Punkt verwarfen die Richter das Volksbegehren: In erster Linie sei der Bund zuständig, Hamburg könne nicht im Alleingang über die Personalausstattung von Kliniken entscheiden. Die Richter gaben damit praktisch auf ganzer Linie dem Hamburger Senat Recht, der gegen das Volksbegehren vor das Verfassungsgericht gezogen war.

Pflege-Volksbegehren gescheitert NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.05.2019 12:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl In Hamburg wird es kein Volksbegehren gegen den Pflegenotstand geben. Das entschied das Hamburgische Verfassungsgericht. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Initiative: 2.500 Pflegekräfte fehlen

Die Volksinitiative mit dem Ziel, durch eine Änderung des Hamburger Krankenhausgesetzes in den Kliniken für mehr Personal und eine bessere Pflegequalität zu sorgen, hatte im März des vergangenen Jahres die erforderliche Zahl an Unterstützern zusammenbekommen. Da die Bürgerschaft die Vorlage nicht als Gesetz verabschiedete, beantragte das "Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus" ein Volksbegehren. Der Senat rief daraufhin das Verfassungsgericht an. Er sah die Gesetzgebungskompetenz in der Frage des Krankenhauspersonals nicht bei der Stadt, sondern beim Bund. Nach Angaben der Initiative fehlen in den Kliniken der Stadt etwa 2.500 Pflegekräfte.

Weitere Informationen Volksabstimmungen: Initiative, Begehren, Entscheid In Hamburg haben die Bürger die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung der Gesetze mitzuwirken. Dazu gibt es die Volksinitiative, das Volksbegehren und den Volksentscheid. mehr Pflege-Maßnahmen reichen Hamburger Bündnis nicht Ein Pflege-Maßnahmenpaket der Bundesregierung geht einer Hamburger Initiative nicht weit genug. Sie hat weitere Forderungen - und erhält dabei Unterstützung von Ärzten. mehr Hamburger Pflege-Initiative will Volksentscheid Die Initiative für mehr Pflegepersonal in Hamburger Krankenhäusern will einen Volksentscheid erreichen. Am Freitag legte sie im Rathaus das dafür notwendige Volksbegehren vor. (05.10.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.05.2019 | 12:00 Uhr