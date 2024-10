Stand: 26.10.2024 17:08 Uhr Unfall unter Alkoholeinfluss auf der B5

Bei einem Unfall auf der B5 in Richtung Billstedt ist in der Nacht zu Sonnabend ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der Aufprall war so stark, dass der Motorblock herausgerissen wurde. Er landete auf dem rechten Fahrstreifen, während der Unfallwagen auf dem Mittelstreifen an der Auffahrt zur A1 liegenblieb. Laut Polizei war der stark alkoholisierte Fahrer zuvor gegen die Leitplanke geprallt. Eventuell fuhr der 26-Jährige ein verbotenes Autorennen. Für die Aufräumarbeiten wurde die B5 vorübergehend gesperrt.

