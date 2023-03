Stand: 28.03.2023 15:00 Uhr Unfall mit drei Verletzten auf der Köhlbrandbrücke

Bei einem Unfall auf der Köhlbrandbrücke sind am Dienstagnachmittag drei Menschen leicht verletzt worden. Dort waren drei Lkw kollidiert. Sie waren in Richtung Waltershof unterwegs. Rettungswagen brachten die leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei musste den Verkehr an der Unfallstelle vorbei leiten.

