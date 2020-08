Stand: 13.08.2020 18:37 Uhr - NDR 90,3

Unfall auf Baustelle: Zwei Bauarbeiter vor Gericht

Nach einem schweren Unfall auf einer Baustelle im Hamburger Stadtteil St. Georg vor vier Jahren stehen seit Donnerstag zwei Bauarbeiter wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Sie sollen eine Explosion verursacht haben, durch die ein Handwerker schwer verletzt wurde.

Explosion auf Baustelle: Bauarbeiter vor Gericht NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.08.2020 18:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Zwei Bauarbeiter müssen sich vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten. Sie sollen eine Explosion verursacht haben, durch die ein Mann schwer verletzt wurde. Elke Spanner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der schwer verletzte 45-Jährige ist Lkw-Reifenmonteur. Seit 25 Jahren arbeitet er schon in dem Job. Er repariert oft Reifen, die größer sind als er. Dieser Einsatz hingegen war für ihn eigentlich eine kleine Sache, erzählte er vor dem Amtsgericht St. Georg. Auf einer Baustelle in der Alexanderstraße sollte er den Reifen eines Radladers reparieren. Er nahm eine Bohrmaschine, drückte auf den Startknopf - und der Reifen explodierte. Der Monteur wurde sehr schwer verletzt. Sieben Mal musste er operiert werden, ein Daumen und die Hoden wurden ihm amputiert.

Explosives Gasgemisch in Reifen gefüllt?

Doch wie kam es zur Explosion? Die Staatsanwaltschaft hat zwei Bauarbeiter angeklagt. Sie sollen in den defekten Reifen ein explosives Gasgemisch gefüllt haben, um mit dem Laster bis zum Eintreffen des Monteurs weiterarbeiten zu können. Ob das stimmt, sagten sie bislang nicht, beide schwiegen am ersten Prozesstag. Ein Polizist, der die beiden direkt nach dem Unfall vernahm, erzählte allerdings als Zeuge, sie hätten damals auf seine Fragen rumgedruckst. Der Prozess wird in der kommenden Woche fortgesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.08.2020 | 18:00 Uhr