Ukraine-Angriff: Neue Proteste vor russischem Generalkonsulat Stand: 24.02.2022 13:02 Uhr Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine haben sich am Mittwochmittag Dutzende Menschen vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation in Hamburg eingefunden, um für Frieden zu demonstrieren.

Mehr als 100 Menschen kamen mit Plakaten und ukrainischen Flaggen zur russischen Vertretung auf der Uhlenhorst. Auf ihren Schildern stand "Putin, Hands off Ukraine!", "Peace, no war, Mr. Putin" oder "Stop the war". Sprechchöre riefen "Putin ist ein Terrorist." Angemeldet war die Demonstration von einer Person der ukrainischen Community in Hamburg.

Blumen vor dem ukrainischen Konsulat

Vor dem ukrainischen Generalkonsulat drückten Menschen ihre Anteilnahme aus. Auf der Treppe und am Geländer zum Eingang wurden Blumen niedergelegt. Eine Frau entzündete zwei Kerzen. Danach wollte sie eigenen Angaben zufolge zum russischen Konsulat weiterziehen, um dort gegen den Angriff auf die Ukraine zu protestieren. Dort ist für den späten Nachmittag eine weitere Kundgebung geplant.

AUDIO: Neue Demo gegen Russlands Invasion (1 Min) Neue Demo gegen Russlands Invasion (1 Min)

Bereits am Mittwochabend hatten sich dort rund 200 Menschen zu einer Solidaritätskundgebung versammelt. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten die Hamburger Jugendorganisationen von SPD, Grünen, CDU und FDP. Auf Plakaten war zu lesen: "Kein Krieg in der Ukraine" oder "Stop Putin".

